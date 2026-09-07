À la découverte du Rucher 13, Le rucher 13, Sainte-Hélène

Informations pratiques

À la découverte du Rucher 13 9 – 11 octobre Le rucher 13 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Nous vous proposons une visite du rucher 13 et des locaux de la miellerie à faire seul ou en groupe. L’occasion d’n savoir plus sur l’apiculture et son environnement et de déguster le miel produit sur l’exploitation.

Les horaires pour les visites groupées sont les suivants : Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre à 9h, 10h30, 13h30, 15h et 16h30.

Si ce type de visite vous intéresse, nous vous prions d’envoyer un mail afin que nous composions les groupes en fonction. Merci !

Le rucher 13 65 route des Tronquats 33480 Sainte-Hélène Sainte-Hélène 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lerucher13@gmail.com »}]

Le rucher 13 vous ouvre ses portes.