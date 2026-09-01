Journées du Patrimoine Le Bourg Sainte-Hélène

Informations pratiques

Sainte-Hélène

Journées du Patrimoine

Le Bourg Eglise Saint-Symphorien Sainte-Hélène Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Symphorien.

3 balades autour des lavoirs, fontaines et abreuvoirs (petit, moyen et grand parcours). .

Le Bourg Eglise Saint-Symphorien Sainte-Hélène 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 96 98 05 mairie.stehelene@wanadoo.fr

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Sainte-Hélène a été mis à jour le 2026-08-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II