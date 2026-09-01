Journées du Patrimoine Le Bourg Sainte-Hélène
samedi 19 septembre 2026 · Le Bourg · Sainte-Hélène
Informations pratiques
Sainte-Hélène
Journées du Patrimoine
Le Bourg Eglise Saint-Symphorien Sainte-Hélène Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Saint-Symphorien.
3 balades autour des lavoirs, fontaines et abreuvoirs (petit, moyen et grand parcours). .
Le Bourg Eglise Saint-Symphorien Sainte-Hélène 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 96 98 05 mairie.stehelene@wanadoo.fr
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English : Journées du Patrimoine
L’événement Journées du Patrimoine Sainte-Hélène a été mis à jour le 2026-08-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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