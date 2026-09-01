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AGENDA · Sainte-Hélène

Journées du Patrimoine Le Bourg Sainte-Hélène

samedi 19 septembre 2026 · Le Bourg · Sainte-Hélène

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise Saint-Symphorien
Ville
71390 Sainte-Hélène
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Sainte-Hélène

Journées du Patrimoine

Le Bourg Eglise Saint-Symphorien Sainte-Hélène Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Symphorien.
3 balades autour des lavoirs, fontaines et abreuvoirs (petit, moyen et grand parcours).   .

Le Bourg Eglise Saint-Symphorien Sainte-Hélène 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 96 98 05  mairie.stehelene@wanadoo.fr

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Sainte-Hélène a été mis à jour le 2026-08-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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