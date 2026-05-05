Longueval

A la découverte du site mémoriel sud-africain

Longueval Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Visite du Mémorial sud-africain de Longueval, au coeur du bois Delville.

Visite proposée dans le cadre de la programme Pays d’art et d’histoire

> Réservation obligatoire à l’office de tourisme

Visite du Mémorial sud-africain de Longueval, au coeur du bois Delville.

Visite proposée dans le cadre de la programme Pays d’art et d’histoire

> Réservation obligatoire à l’office de tourisme .

Longueval 80360 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

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English :

Visit to the Longueval South African Memorial, in the heart of Delville Wood.

Visit offered as part of the Pays d’art et d’histoire program

> Reservations required at the tourist office

L’événement A la découverte du site mémoriel sud-africain Longueval a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE