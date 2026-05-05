A la découverte du site mémoriel sud-africain Longueval
A la découverte du site mémoriel sud-africain Longueval samedi 18 juillet 2026.
Longueval
A la découverte du site mémoriel sud-africain
Longueval Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Visite du Mémorial sud-africain de Longueval, au coeur du bois Delville.
Visite proposée dans le cadre de la programme Pays d’art et d’histoire
> Réservation obligatoire à l’office de tourisme
Visite du Mémorial sud-africain de Longueval, au coeur du bois Delville.
Visite proposée dans le cadre de la programme Pays d’art et d’histoire
> Réservation obligatoire à l’office de tourisme .
Longueval 80360 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com
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English :
Visit to the Longueval South African Memorial, in the heart of Delville Wood.
Visit offered as part of the Pays d’art et d’histoire program
> Reservations required at the tourist office
L’événement A la découverte du site mémoriel sud-africain Longueval a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE