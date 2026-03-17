A la découverte du Val de Grand-Laviers Grand-Laviers

A la découverte du Val de Grand-Laviers

21 Route du Val Grand-Laviers Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-17 2026-08-07

[Sortie nature]

Partez à la découverte d’un lieu particulier et intimiste, le Val de Grand-Laviers appelé également le Val aux Lépreux. Situé au sein d’une petite vallée sèche, c’est-à-dire sans cours d’eau permanent, de 3 km de long jusqu’à la vallée de la Somme, ce lieu a longtemps été exploité en cultures et prairies, puis en terrain de golf. Il retrouve depuis peu, grâce à un plan de gestion adapté, un potentiel écologique remarquable de par sa localisation en fond de vallon et sur le plateau. Vous saurez tout de l’histoire du lieu, et de la particularité de ces végétations de milieux calcaires.

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr

[Sortie nature]

Partez à la découverte d’un lieu particulier et intimiste, le Val de Grand-Laviers appelé également le Val aux Lépreux. Situé au sein d’une petite vallée sèche, c’est-à-dire sans cours d’eau permanent, de 3 km de long jusqu’à la vallée de la Somme, ce lieu a longtemps été exploité en cultures et prairies, puis en terrain de golf. Il retrouve depuis peu, grâce à un plan de gestion adapté, un potentiel écologique remarquable de par sa localisation en fond de vallon et sur le plateau. Vous saurez tout de l’histoire du lieu, et de la particularité de ces végétations de milieux calcaires.

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr .

21 Route du Val Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Nature outing]

Discover a special and intimate place, the Val de Grand-Laviers, also known as the Val aux Lépreux. Situated in a small, dry valley, i.e. one without a permanent watercourse, 3 km long and running down to the Somme valley, this area was long used as arable land and meadows, then as a golf course. Thanks to an appropriate management plan, it has recently regained its remarkable ecological potential, thanks to its location at the bottom of a valley and on a plateau. Find out all about the history of the site, and the particular features of this limestone vegetation.

Good to know:

Duration: 1h30

Price: 6? per person, free for children under 16

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr

L’événement A la découverte du Val de Grand-Laviers Grand-Laviers a été mis à jour le 2026-03-17 par Baie de Somme 3 Vallées