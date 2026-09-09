A LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE NEUVILLE, église saint Vaast, Neuville-sous-Montreuil

Informations pratiques

A LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE NEUVILLE Samedi 19 septembre, 16h30 église saint Vaast Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

1H | Gratuit |Rendez-vous à l’église, rue de Boulogne | Information et réservation: 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

église saint Vaast rue de Boulogne 62170 Neuville sous Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 04 27 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}] [{« link »: « mailto:accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]

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