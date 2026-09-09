À la découverte d’un ancien séchoir à tabac — De la mémoire agricole au spectacle vivant, Ancien séchoir à tabac, La Sauvetat-de-Savères

Informations pratiques

À la découverte d’un ancien séchoir à tabac — De la mémoire agricole au spectacle vivant Samedi 19 septembre, 14h00 Ancien séchoir à tabac Lot-et-Garonne

Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles. Jauge limitée à 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la découverte d’un ancien séchoir à tabac

De la mémoire agricole au spectacle vivant

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un ancien séchoir à tabac du Lot-et-Garonne ouvre exceptionnellement ses portes et retrouve une nouvelle vie.

Le public est invité à découvrir ce bâtiment rural autrefois consacré à la culture et au séchage du tabac, témoin d’une activité agricole qui a profondément marqué l’histoire et les paysages de la région.

À travers Mémoires suspendues, un court film projeté en continu, ressurgiront l’histoire de la culture du tabac, les gestes du travail, les saisons, mais surtout la mémoire des femmes et des hommes qui ont fait vivre ces lieux.

Car un séchoir n’était pas seulement un bâtiment agricole. Autour de lui s’organisaient le travail et la vie des familles. Sous sa charpente étaient suspendues les feuilles de tabac ; aujourd’hui, ce sont les traces et les souvenirs de cette époque que le lieu tente de retenir.

Cette première ouverture sera aussi l’occasion de découvrir la nouvelle vie imaginée pour le séchoir.

Ainsi, pour ceux qui resteront après 18 h, dans la pénombre et l’architecture de bois du séchoir, le pianiste Philippe Casemode interprétera les Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgski, ainsi que des oeuvres de Robert Schumann et Jean-Sébastien Bach

Le concert prendra la forme d’un concert-spectacle, dans lequel musique, images et mise en scène dialogueront avec l’architecture singulière du bâtiment.

Pour cette première ouverture, le séchoir accomplira ainsi un passage symbolique : après avoir abrité pendant des décennies le travail des hommes et le séchage des feuilles de tabac, il deviendra, le temps d’une soirée, un lieu de mémoire, de rencontre et de création artistique.

Ancien séchoir à tabac 921 route de Sauvagnas lieu-dit Lascombettes 47270 La sauvetat-de Savères La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0685321114 [{« type »: « email », « value »: « sechoir47@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0685321114 »}] Ancien séchoir à tabac traditionnel du Lot-et-Garonne, ce vaste bâtiment en bois témoigne d’une activité agricole qui a profondément marqué l’histoire et les paysages de la région. Conservé dans son architecture d’origine, avec sa remarquable charpente et ses dispositifs d’aération autrefois utilisés pour le séchage des feuilles de tabac, il constitue un précieux témoin du patrimoine rural local.

Exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Séchoir entame aujourd’hui une nouvelle vie en accueillant des manifestations culturelles. Ce lieu singulier offre un dialogue entre la mémoire d’un patrimoine agricole emblématique et la création artistique contemporaine. Accès en voiture. Stationnement à proximité du lieu. Accueil dans la limite des places disponibles. Ancien bâtiment agricole : accès de plain-pied, sol stabilisé.

À la découverte d’un ancien séchoir à tabac

©Jean-Gabriel Tordjman