À la découverte d’un jardin à l’anglaise, Les jardins de Sonja, Le Perray-en-Yvelines

À la découverte d’un jardin à l’anglaise 6 et 7 juin Les jardins de Sonja Yvelines

Tarif: 5€/personne, visite réservée aux adultes et jeunes de plus 10 ans. Difficulté d’accès aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin de paysagiste aux scènes et ambiances multiples avec une collection de 2500 végétaux différents qui assurent un décor pendant les quatres saisons. Lors du parcours le promeneur découvrira un jardin orientale avec ses lanternes et sa pagode, des jeux d’eau et des miroirs, le jardin des quatre éléments et son cadran solaire analemmatique, le jardin de roses avec ses pergolas, etc. etc., chacun pourra trouver son inspiration et son bonheur!

Les jardins de Sonja 5 rue de la Martinerie 78610 Le Perray-en-Yvelines Le Perray-en-Yvelines 78610 Yvelines Île-de-France https://www.jardinssonja.fr/

Visite libre

© Sonja Gauron