Obernai

A la découverte d’un rucher

route de contournement Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-24 2026-08-05

Découverte du monde fascinant des abeilles, de leur importance dans la biodiversité et tout le travail de l’apiculteur pour la sauvegarde de l’abeille. Sur Inscription en ligne et à l’office de tourisme.

Les abeilles sont essentielles pour l’équilibre de la nature en raison de leur travail de pollinisation.

Le rucher-école, animé par le Syndicat des Apiculteurs d’Obernai et environs, est tout à la fois lieu de formation et de découverte. Équipés de pied en cap, partagez cette passion et découvrez la vie foisonnante et laborieuse des abeilles, leur importance dans la sauvegarde de la biodiversité et tout le travail de l’apiculteur d’aujourd’hui pour la sauvegarde de l’abeille.

Sur inscription en ligne ICI.

Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte, à partir de 8 ans.

Accès au rucher sous Documents à télécharger. .

route de contournement Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the fascinating world of bees, their importance in biodiversity and the beekeeper’s work to protect bees. Registration online and at the tourist office.

L’événement A la découverte d’un rucher Obernai a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme d’Obernai