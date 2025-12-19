Festival international d’orgue Les Mardis de l’Orgue Merklin

Obernai Bas-Rhin

Mardi 2026-06-30 20:30:00

2026-08-18 21:30:00

2026-06-30 2026-07-07

L’association ‘Les amis de l’orgue Merklin’ vous propose ses traditionnels Mardis de l’orgue Merklin . Les concerts auront lieu le mardi 30 juin, puis un mardi sur deux, tous les 15 jours du 7 juillet au 18 août 2026 (les 7 et 21 juillet 4 et 18 août). .

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr

The ‘Les amis de l’orgue Merklin’ association presents its traditional summer concerts on Tuesday June 30, then on alternate Tuesdays every 15 days: July 7 and 21 August 4 and 18.

