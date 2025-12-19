Festival international d’orgue Les Mardis de l’Orgue Merklin Obernai
Festival international d’orgue Les Mardis de l’Orgue Merklin Obernai mardi 30 juin 2026.
Festival international d’orgue Les Mardis de l’Orgue Merklin
Obernai Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-08-18 21:30:00
2026-06-30 2026-07-07
L’association ‘Les amis de l’orgue Merklin’ vous propose ses traditionnels concerts estivaux qui auront lieu le mardi 30 juin, puis un mardi sur deux, tous les 15 jours les 7 et 21 juillet 4 et 18 août.
Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr
English :
The ‘Les amis de l’orgue Merklin’ association presents its traditional summer concerts on Tuesday June 30, then on alternate Tuesdays every 15 days: July 7 and 21 August 4 and 18.
