Obernai

OTJ L’épée de Clothaire

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Au duché d’Alsace, le duc Clodomir I commence à perdre la tête. La cour est en alerte ; la vieille épée du roi Clotaire, revient du fond des âges chercher son dû. Spectacle tout public.

Venez découvrir le tout nouveau spectacle d’Ô Théâtre les Jeunes L’Épée de Clothaire.

Au duché d’Alsace, le duc Clodomir I commence à perdre la tête. La cour est en alerte car son étrange comportement n’est pas le fruit d’hallucinations. Les esprits se réveillent, les fées et les sorcières aiguisent leurs sortilèges voyant une ancienne légende refaire surface la vieille épée du roi Clotaire, revient du fond des âges chercher son dû.

Ecriture Marcela Bernardo, chorégraphies Valentina Molina et musiques Thierry Mirabelli.

Spectacle tout public, d’une durée de 2 heures.

Billetterie en ligne, place limitée https://13e-sens.mapado.com/event/694679-lepee-de-clothaire .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est otj@otheatrelesjeunes.fr

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English :

In the Duchy of Alsace, Duke Clodomir I is beginning to lose his head. The court is on the alert; King Clotaire’s old sword returns from the depths of time to claim its due. Show for all audiences.

L’événement OTJ L’épée de Clothaire Obernai a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme d’Obernai