Obernai

Distillerie Lehmann Burger dans alambic

Chemin des Peupliers Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cinquième édition du rendez-vous annuel de la distillerie Burger dans l’alambic ! Pour cette occasion spéciale, le Maître Distillateur, Yves Lehmann, vous prépare son fameux burger cuit dans l’alambic.

Cinquième édition du rendez-vous annuel de la distillerie Burger dans l’alambic !

Amis, soleil et bon burger, quoi de mieux pour fêter l’arrivée du beau temps ? Pour cette occasion spéciale, le Maître Distillateur, Yves Lehmann, vous prépare son fameux burger cuit dans l’alambic.

Au menu Cocktail de bienvenue

– LEHMANN Burger composé de Pain bretzel, Palette de porc fumée dans l’alambic, sauce maison au Marc de Gewurztraminer, Munster, oignons caramélisés,

– Avec salade & Potatoes maison

– Dessert Crêpe flambée au Elsass Whisky® Origine et boule de glace vanile

– Elsass Whisky® Café

Visitez les coulisses de la distillerie des cuves de fermentation à la salle des alambics, aux chais de vieillissement, laissez-vous guider par Arthur ! Une dégustation est prévue à l’issu de la visite.

Réservez votre place dès maintenant pour profiter de cette journée gourmande et festive entre amis ou en famille INSCRIPTION ICI .

Chemin des Peupliers Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 41 29 visite@distillerielehmann.com

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English :

Fifth edition of the distillery?s annual Burger in the Still event! For this special occasion, Master Distiller Yves Lehmann prepares his famous burger cooked in the still.

L’événement Distillerie Lehmann Burger dans alambic Obernai a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme d’Obernai