Atelier peinture sur bouteille dans les vignes Obernai
Atelier peinture sur bouteille dans les vignes Obernai samedi 6 juin 2026.
Obernai
Atelier peinture sur bouteille dans les vignes
Mont national Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-26
Participez à un atelier peinture sur bouteille. Au programme une bouteille de vin d’Alsace à peindre, dégustation de vins du domaine Blanck et grignotage dans une ambiance conviviale, au milieu des vignes !
Envie d’une parenthèse créative au cœur des vignes alsaciennes ? Participez à un atelier peinture sur bouteille, en petit comité de 8 personnes, sur une parcelle de vignes du domaine Robert Blanck.
Pendant 1h30, laissez libre cours à votre imagination et customisez une véritable bouteille de vin pleine que vous pourrez ensuite ramener chez vous.
Que vous soyez artiste dans l’âme ou débutant curieux, tout le monde est le bienvenu !
Au programme
– Une bouteille de vin d’Alsace à peindre (Pleine et vous repartez avec ! )
– Une dégustation de vins du domaine
– De quoi grignoter dans une ambiance conviviale, au milieu des vignes
Un moment unique, mêlant créativité, terroir et plaisir des sens.
Prêt·e à peindre l’apéro ?
8 personnes maximum réservation obligatoire .
Mont national Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est bahcmoi.contact@gmail.com
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English :
Take part in a bottle-painting workshop. On the program: a bottle of Alsace wine to paint, a tasting of Domaine Blanck wines and a nibble in a convivial atmosphere amidst the vines!
L’événement Atelier peinture sur bouteille dans les vignes Obernai a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme d’Obernai
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