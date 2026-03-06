Exposition Marie-Thérèse Cuntzmann et Héléna Trabucco Obernai
Exposition Marie-Thérèse Cuntzmann et Héléna Trabucco Obernai mercredi 3 juin 2026.
Exposition Marie-Thérèse Cuntzmann et Héléna Trabucco
Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-03
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-03
Peinture sculpture céramique. Avec Marie-Thérèse Cuntzmann qui sublime la femme à travers ses portraits mais aussi par ses sculptures, et Héléna TRABUCCO et ses peintures acryliques sur toile.
Peinture sculpture céramique.
Marie-Thérèse Cuntzmann, Obernoise, sublime la femme à travers ses portraits mais aussi par ses sculptures en fil de fer et papier.
Héléna TRABUCCO propose ses oeuvres de peintures acryliques sur toile. .
Place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painting sculpture ceramics. With Marie-Thérèse Cuntzmann, who sublimates women through her portraits and sculptures, and Héléna TRABUCCO and her acrylic paintings on canvas.
L’événement Exposition Marie-Thérèse Cuntzmann et Héléna Trabucco Obernai a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme d’Obernai