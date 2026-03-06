Exposition Marie-Thérèse Cuntzmann et Héléna Trabucco Obernai

Exposition Marie-Thérèse Cuntzmann et Héléna Trabucco

Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-03

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-03

Peinture sculpture céramique. Avec Marie-Thérèse Cuntzmann qui sublime la femme à travers ses portraits mais aussi par ses sculptures, et Héléna TRABUCCO et ses peintures acryliques sur toile.

Place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Painting sculpture ceramics. With Marie-Thérèse Cuntzmann, who sublimates women through her portraits and sculptures, and Héléna TRABUCCO and her acrylic paintings on canvas.

