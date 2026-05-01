Eurotour 2026 Obernai
Eurotour 2026 Obernai mercredi 13 mai 2026.
Obernai
Eurotour 2026
2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13 13:30:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Le Mouvement Européen Alsace vous propose de découvrir les fonctionnement des institutions européennes à travers des animations ludiques et pédagogiques Quiz sur l’Europe, jeux grandeur nature …
Le temps d’une après-midi, le Mouvement Européen Alsace s’installe au centre Arthur Rimbaud et vous propose de découvrir les fonctionnement des institutions européennes à travers des animations ludiques et pédagogiques Quiz sur l’Europe, jeux grandeur nature, qui est-ce ? européen…
Pour tout public .
2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com
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English :
The Mouvement Européen Alsace invites you to discover the workings of the European institutions through fun and educational activities: Quiz on Europe, life-size games…
L’événement Eurotour 2026 Obernai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme d’Obernai
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