Obernai

Eurotour 2026

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13 13:30:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Le Mouvement Européen Alsace vous propose de découvrir les fonctionnement des institutions européennes à travers des animations ludiques et pédagogiques Quiz sur l’Europe, jeux grandeur nature …

Le temps d’une après-midi, le Mouvement Européen Alsace s’installe au centre Arthur Rimbaud et vous propose de découvrir les fonctionnement des institutions européennes à travers des animations ludiques et pédagogiques Quiz sur l’Europe, jeux grandeur nature, qui est-ce ? européen…

Pour tout public .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

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English :

The Mouvement Européen Alsace invites you to discover the workings of the European institutions through fun and educational activities: Quiz on Europe, life-size games…

L’événement Eurotour 2026 Obernai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme d’Obernai