Obernai

Séance cinéma En fanfare

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 14:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, et se donne pour mission de réparer l’injustice du destin.

Le centre Arthur Rimbaud vous invite à la projection du film En fanfare sorti en 2024.

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin.

Inscription à l’accueil du centre. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

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English :

Thibaut is an internationally renowned conductor who travels the world. He discovers the existence of a brother, Jimmy, and sets out on a mission to repair the injustice of destiny.

L’événement Séance cinéma En fanfare Obernai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme d’Obernai