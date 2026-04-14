Distillerie Lehmann, Distillerie Lehmann, Obernai
Distillerie Lehmann, Distillerie Lehmann, Obernai vendredi 5 juin 2026.
Distillerie Lehmann Vendredi 5 juin, 14h00, 16h00 Distillerie Lehmann Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Notre visite vous permettra de partager un moment avec le maître des lieux, qui vous dévoilera quelques « secrets de famille ». Après la visite, a lieu une dégustation aux pieds de nos alambics, en commençant par les « classiques » et se terminera sur une note de douceur avec des liqueurs.
Distillerie Lehmann Chemin des Peupliers 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://distillerielehmann.com/visites »}]
Distillateurs de Père en Fils depuis 1850, la distillerie Lehmann est implantée à Obernai, en Alsace, au cœur du vignoble et au pied du massif des Vosges.
DR
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