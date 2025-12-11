L’heure musicale concert d’orgue avec Éric Letzeler Obernai
L’heure musicale concert d’orgue avec Éric Letzeler Obernai dimanche 14 juin 2026.
L’heure musicale concert d’orgue avec Éric Letzeler
rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-06-14 16:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
2026-06-14
L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert avec l’organiste Éric Letzeler qui a étudié aux conservatoires de Belfort, Strasbourg, Lyon et Mulhouse. En parallèle de ses études musicales, il a obtenu un doctorat en mécanique, à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. .
rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr
English :
The Association Les Amis de l’Orgue Merklin is offering a concert with organist Éric Letzeler, who studied at the conservatories of Belfort, Strasbourg, Lyon and Mulhouse, and holds a doctorate in mechanical engineering.
