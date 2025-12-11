L’heure musicale concert d’orgue avec Éric Letzeler Obernai

L’heure musicale concert d’orgue avec Éric Letzeler

Début : Dimanche 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

2026-06-14

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert avec l’organiste Éric Letzeler qui a étudié aux conservatoires de Belfort, Strasbourg, Lyon et Mulhouse. En parallèle de ses études musicales, il a obtenu un doctorat en mécanique, à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr

English :

The Association Les Amis de l’Orgue Merklin is offering a concert with organist Éric Letzeler, who studied at the conservatories of Belfort, Strasbourg, Lyon and Mulhouse, and holds a doctorate in mechanical engineering.

