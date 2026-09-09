À la découverte d’une architecture solognote de la Renaissance, L’écu de France, La Ferté-Beauharnais

Informations pratiques

À la découverte d’une architecture solognote de la Renaissance 19 et 20 septembre L’écu de France Loir-et-Cher

Visite gratuite sur réservation obligatoire par courriel : deniau.franck@wanadoo.fr. Groupe limité à 12 personnes afin de garantir de bonnes conditions de visite et la sécurité du site. Prévoir des chaussures adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette visite commentée propose de découvrir l’ancien Écu de France, appelé aussi Maison de jeu de l’Écu, un bâtiment singulier appartenant à l’ensemble de l’ancien Relais de Poste Royal de La Ferté-Beauharnais.

À première vue, l’édifice surprend par ses volumes, ses pans de bois, son inclinaison apparente et sa cheminée monumentale. Ce qui pourrait être interprété comme une simple déformation ou un signe d’effondrement invite en réalité à une lecture plus attentive du bâti. Les observations de terrain, les prises de niveaux et l’analyse des structures conduisent à interroger une hypothèse forte : et si ce bâtiment avait été conçu ainsi dès l’origine ?

La visite permettra d’aborder l’histoire du lieu, son organisation dans l’ancien relais, ses matériaux, ses particularités architecturales et les comparaisons possibles avec d’autres exemples régionaux. Elle vise à faire comprendre un patrimoine solognot atypique, rare, encore peu connu, et à montrer pourquoi sa sauvegarde représente un enjeu patrimonial important.

L’écu de France 21 rue Napoléon III, 41210 La Ferté Beauharnais La Ferté-Beauharnais 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 79 33 54 76 https://mecanolab.fr/mecanolab-patrimoine/public/index.php/projet/relais-de-poste-royal [{« type »: « email », « value »: « deniau.franck@wanadoo.fr »}] Cette visite commentée propose de découvrir l’ancien Écu de France, appelé aussi Maison de jeu de l’Écu, un bâtiment singulier appartenant à l’ensemble de l’ancien Relais de Poste Royal de La Ferté-Beauharnais.

À première vue, l’édifice surprend par ses volumes, ses pans de bois, son inclinaison apparente et sa cheminée monumentale. Ce qui pourrait être interprété comme une simple déformation ou un signe d’effondrement invite en réalité à une lecture plus attentive du bâti. Les observations de terrain, les prises de niveaux et l’analyse des structures conduisent à interroger une hypothèse forte : et si ce bâtiment avait été conçu ainsi dès l’origine ?

La visite permettra d’aborder l’histoire du lieu, son organisation dans l’ancien relais, ses matériaux, ses particularités architecturales et les comparaisons possibles avec d’autres exemples régionaux. Elle vise à faire comprendre un patrimoine solognot atypique, rare, encore peu connu, et à montrer pourquoi sa sauvegarde représente un enjeu patrimonial important. Accès gratuit sur réservation obligatoire. Nombre de places limité afin de préserver la qualité de la visite et la sécurité du site. Rendez-vous sur place à l’horaire indiqué. Prévoir des chaussures adaptées à la visite d’un bâtiment ancien.

À la découverte d’une architecture solognote atypique de la Renaissance

© Deniau Franck/CDPA