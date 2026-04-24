A la ligne Spectacle théâtral Le Celtic Plougrescant
A la ligne Spectacle théâtral Le Celtic Plougrescant samedi 25 avril 2026.
Plougrescant
A la ligne Spectacle théâtral
Le Celtic 8 Hent Saint-Gonnery Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Un spectacle adapté d’ À la ligne , carnet d’usine, de Joseph Ponthus. Avec sa formation de travailleur social, jamais il n’aurait imaginé se retrouver à l’usine.
Mais les hasards de la vie et la nécessité l’ont conduit à l’abattoir… .
Le Celtic 8 Hent Saint-Gonnery Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement A la ligne Spectacle théâtral Plougrescant a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Plougrescant (Côtes-d'Armor)
- Trio Johnson, Moal et Genty concert du Le livre se livre Plougrescant 24 avril 2026
- De Plougrescant à Bugueles Boucle vélo n°2 Plougrescant Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Balade au pays des Tors Sentier de découverte Plougrescant Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Grand tour de Plougrescant Plougrescant Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Sortie nocturne à l’écoute des chauves-souris Gouermel Plougrescant 28 août 2026