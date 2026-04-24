A la ligne Spectacle théâtral Le Celtic Plougrescant

Plougrescant

A la ligne Spectacle théâtral

Le Celtic 8 Hent Saint-Gonnery Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Un spectacle adapté d’ À la ligne , carnet d’usine, de Joseph Ponthus. Avec sa formation de travailleur social, jamais il n’aurait imaginé se retrouver à l’usine.

Mais les hasards de la vie et la nécessité l’ont conduit à l’abattoir… .

Le Celtic 8 Hent Saint-Gonnery Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement A la ligne Spectacle théâtral Plougrescant a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose