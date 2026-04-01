Plougrescant

Trio Johnson, Moal et Genty concert du Le livre se livre

Le Celtic Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Sommes-nous voués à disparaître sans traces comme disparaissent les astres et les étoiles à l’aube ? Peut-être. Mais sachez que les étoiles continuent à briller pendant des millénaires avant que la lumière de la dernière explosion ne s’éteigne. .

Le Celtic Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 78 08 17

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English :

L’événement Trio Johnson, Moal et Genty concert du Le livre se livre Plougrescant a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose