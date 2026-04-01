Trio Johnson, Moal et Genty concert du Le livre se livre Plougrescant
Trio Johnson, Moal et Genty concert du Le livre se livre Plougrescant vendredi 24 avril 2026.
Plougrescant
Trio Johnson, Moal et Genty concert du Le livre se livre
Le Celtic Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Sommes-nous voués à disparaître sans traces comme disparaissent les astres et les étoiles à l’aube ? Peut-être. Mais sachez que les étoiles continuent à briller pendant des millénaires avant que la lumière de la dernière explosion ne s’éteigne. .
Le Celtic Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 78 08 17
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English :
L’événement Trio Johnson, Moal et Genty concert du Le livre se livre Plougrescant a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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