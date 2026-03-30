Plougrescant

Le livre se livre

Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-22

Des ateliers autour du livre et du papier avec des tarifs volontairement adaptés, accessibles au plus grand nombre pour découvrir les métiers d’Art autour du livre et du papier.

Un collectif d’artistes, d’artisans d’art d’ici et d’ailleurs présenteront leurs réalisations de livres d’artiste à l’ exposition aux côtés des travaux des étudiants de l’École Estienne.

Des conférences autour du livre-objet, objet d’art. .

Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 78 08 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le livre se livre Plougrescant a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose