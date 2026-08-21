À la manière de… La Tapisserie de Bayeux, L’Atelier, Condé-en-Normandie

Informations pratiques

À la manière de… La Tapisserie de Bayeux Samedi 3 octobre, 10h00 L’Atelier Calvados

Accès libre en continue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Dans le cadre de l’accueil du spectacle « Guillaume & Harold » (saison 2026-2027) programmé le jeudi 08 octobre à 20h30 au cinéma Le Royal, un atelier de création d’une fresque autour de la Tapisserie de Bayeux est proposé.

Petits et grands sont invités à participer à ce marathon.

La fresque sera exposée et présentée au public dans le hall du cinéma Le Royal le soir du spectacle.

L’Atelier 9 Rue Saint Martin 14110 CONDE EN NORMANDIE Condé-en-Normandie 14110 Condé-sur-Noireau Calvados Normandie 02 31 69 41 16 https://latelier-conde.fr/ « L’Atelier, cœur culturel de Condé en Normandie, rassemble en un même lieu la médiathèque, l’Espace Musée Charles Léandre et la ludothèque, offrant un espace convivial et ouvert à toutes et tous. Une équipe dynamique vous accueille et vous accompagne dans vos découvertes culturelles. Médiathèque : un large choix de livres, BD, films, magazines et ressources pour tous les âges. Espace Musée Charles Léandre : collections et expositions consacrées au patrimoine et aux arts. Ludothèque : un univers de jeux pour petits et grands, en famille ou entre amis. Des ordinateurs sont également à votre disposition. L’Atelier est un lieu vivant, ponctué d’animations, d’ateliers, de rencontres et d’événements culturels tout au long de l’année. » Libre et Gratuit

Biblis en folie 2026

©Bayeux Museum