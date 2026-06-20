A la poursuite de la loutre égarée Bulat-Pestivien
A la poursuite de la loutre égarée Bulat-Pestivien mercredi 8 juillet 2026.
Bulat-Pestivien
A la poursuite de la loutre égarée
Moulin de Coat Goureden Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Partez à l’aventure à la recherche de notre loutre égarée ! Munis d’une carte et d’une boussole, suivez les indices qu’elle a laissés sur son passage et remontez sa piste à travers la nature. Au fil de votre enquête, vous découvrirez son univers et l’aiderez à retrouver son habitat naturel. Une activité ludique et immersive pour les petits comme les grands explorateurs ! .
Moulin de Coat Goureden Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement A la poursuite de la loutre égarée Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Bulat-Pestivien (Côtes-d'Armor)
- Marché festif de la laine Bulat-Pestivien 22 août 2026
- Sortie Découverte des chauves-souris Parking de l’Hôtel de Ville Bulat-Pestivien 28 août 2026
- DENEZ PRIGENT EGLISE NOTRE-DAME Bulat Pestivien 11 septembre 2026
- Fêtes de Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien 12 septembre 2026