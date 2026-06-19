Bulat-Pestivien

Marché festif de la laine

Place de l’Église/Plasenn an Iliz Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

À la croisée des chemins, Bulat-Pestivien tisse les liens au marché festif de la laine ! On ouvre les frontières de la Bretagne pour accueillir des exposants venus d’autres régions, et aussi d’autres pays ! En trame commune : la valorisation de fibres locales par des savoir faire modernes ou ancestraux. La diversité des talents s’illustrera dans l’habillement, la déco, les jouets ou encore la literie. Pour exercer notre dextérité, Julie Guégo (Sel et Trame) proposera deux ateliers tricot pour débutants (dont les enfants) ou confirmés (initiation au steek), et l’on pourra continuer à tricoter en papotant à l’ombre des tilleuls. Pour les enfants, il y aura en plus d’autres animations… surprises ! En démonstrations, plusieurs sessions de conduite par des chiens de troupeaux et de tonte de moutons sont au programme pour découvrir ces deux métiers si précieux aux bergers et aux lainiers. Enfin du haut de son mât chinois, Justine Titfleur nous proposera un solo acrobatique, clownesque et dansant, pour ne pas oublier d’en rire ! Et nos papilles alors ?! Elles aussi seront régalées avec le comité de soutien de l’école Diwan de Plounevez Moedeg qui proposera crêpes, glaces et repas chauds. De fil en aiguille, tous les chemins mènent à Bulat ! .

Place de l’Église/Plasenn an Iliz Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Marché festif de la laine Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol