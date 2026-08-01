Grand Fest-noz chanté et sonné Café le Ch’ty coz Bulat-Pestivien
samedi 22 août 2026 · Café le Ch'ty coz · Bulat-Pestivien
Informations pratiques
Bulat-Pestivien
Grand Fest-noz chanté et sonné
Café le Ch’ty coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Réunir tant de belles personnes sur scène, et vous inviter à venir nombreu·x·ses pour porter la danse jusqu’au bout de la nuit, quelle joie pour nous ! Gens du Kreiz-Breizh et d’ailleurs, bienvenue à vous toutes et tous, de’mp da zañsal !
Au programme
JD Bourdonnay-PY Le Panse ; Christian Rivoalen-Sylvie Rivoalen ; Anne Auffret-Loeiza Lever-Crué ; Timothée Le Bour-Youen Bodros ; Jean-Claude Talec-Axel Landeau-Alain Glidic ; Yannick Dabo-Morgane Large ; Gwendal Berthou-Daniel Philippe ; Alan Le Roux Tad ha Merc’h ; Ronan Le Dissez-Gwendal Berthou ; Marcel Ollivier-Jean-Claude Simon ; Loig Jestin-Komper Christelle ; Coail-Laure-Line ; Inderbitzin ha kaner·ien·ezed staj Tremargad
Au Ch’ty coz et dans le bourg intérieur/extérieur, restauration sur place, entrée à prix libre. .
Café le Ch’ty coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 75 74
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English :
L’événement Grand Fest-noz chanté et sonné Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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