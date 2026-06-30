Informations pratiques

Plouisy

A la poursuite de la loutre égarée

Champ de tir Plouisy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Partez à l’aventure à la recherche de notre loutre égarée ! Munis d’une carte et d’une boussole, suivez les indices qu’elle a laissés sur son passage et remontez sa piste à travers la nature. Au fil de votre enquête, vous découvrirez son univers et l’aiderez à retrouver son habitat naturel. Une activité ludique et immersive pour les petits comme les grands explorateurs ! .

Champ de tir Plouisy 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement A la poursuite de la loutre égarée Plouisy a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol