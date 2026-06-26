Été nature et animaux Les chemins de Run Askol Plouisy

Informations pratiques

Plouisy

Été nature et animaux

Les chemins de Run Askol 1 Lieu-dit Ruscol Plouisy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-08

Ateliers, stages et expériences pour enfants, ados, familles et adultes au sein de notre lieu d’accueil en médiation par l’animal. Un endroit au cœur de la nature et des petits groupes pour des moments privilégiés de qualité entre humains et animaux dans le respect de tous. Activités menées par des professionnels diplômés et expérimentés tant auprès des humains que des animaux. Pour le programme détaillé, contacter l’association directement. .

Les chemins de Run Askol 1 Lieu-dit Ruscol Plouisy 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 47 50 40

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English :

L’événement Été nature et animaux Plouisy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol