À la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 11:15 – 12:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 6€/4€/2,5€ En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 120

Une balade contée et sensorielle où les tout-petits suivent Petit Nuage à travers les œuvres du musée à la recherche des arcs-en-ciel. Une première rencontre douce et imaginaire avec l’art abstrait, entre couleurs, gestes et émerveillement.Pour les 2-4 ans accompagnés d’un adulteDurée : 45 mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2129957824340400370



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