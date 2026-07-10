Les lectures Nature Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 15:30 – 16:30

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Profitez d’un moment de détente en écoutant les histoires et contes inspirants publiés par la cabane bleue pour parler de nature aux enfants. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau



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