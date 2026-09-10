À la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes
dimanche 27 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
À la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans) 27 septembre – 13 décembre, certains dimanches Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 6€/4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T11:15:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-13T11:15:00+01:00 – 2026-12-13T12:00:00+01:00
Une balade contée et sensorielle où les tout-petits suivent Petit Nuage à travers les œuvres du musée à la recherche des arcs-en-ciel. Une première rencontre douce et imaginaire avec l’art abstrait, entre couleurs, gestes et émerveillement.
Pour les 2-4 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 45 mn
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2129957824340400370 »}]
Visite guidée en famille éveil à l’art
© Musée d’arts de Nantes
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