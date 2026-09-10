À la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

À la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans) 21 octobre – 30 décembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne

Tarifs : 6€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T11:15:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-30T11:15:00+01:00 – 2026-12-30T12:00:00+01:00

Une balade contée et sensorielle où les tout-petits suivent Petit Nuage à travers les œuvres du musée à la recherche des arcs-en-ciel. Une première rencontre douce et imaginaire avec l’art abstrait, entre couleurs, gestes et émerveillement.

Pour les 2-4 ans accompagnés d’un adulte

Durée : 45 mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2129957824340400370 »}]

Visite guidée en famille éveil à l’art

© Musée d’arts de Nantes