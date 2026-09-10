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À la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

mercredi 21 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

À la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€/4€/2,5€

À la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans) 21 octobre – 30 décembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 6€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T11:15:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-30T11:15:00+01:00 – 2026-12-30T12:00:00+01:00

Une balade contée et sensorielle où les tout-petits suivent Petit Nuage à travers les œuvres du musée à la recherche des arcs-en-ciel. Une première rencontre douce et imaginaire avec l’art abstrait, entre couleurs, gestes et émerveillement.
Pour les 2-4 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 45 mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2129957824340400370 »}]
Visite guidée en famille éveil à l’art

© Musée d’arts de Nantes

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