A la recherche des insectes Voutenay-sur-Cure
A la recherche des insectes Voutenay-sur-Cure jeudi 21 mai 2026.
Voutenay-sur-Cure
A la recherche des insectes
côte de l’étang Voutenay-sur-Cure Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21 19:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Participez à la découverte des insectes de l’ Espace Naturel sensible de la Côte de l’ Etang à Voutenay-sur- Cure. Accompagné d’un animateur du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, cet espace protégé vous livrera ses secrets, même les plus petits, sur la fin de la journée. Sortie en montée ( début plus raide) .
côte de l’étang Voutenay-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animations@cen-bourgogne.fr
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English : A la recherche des insectes
L’événement A la recherche des insectes Voutenay-sur-Cure a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay