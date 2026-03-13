A la recherche du Lucane cerf-volant

Crécy-en-Ponthieu Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22

[Sortie nature]

Partez sur les traces du Lucane cerf-volant et des insectes nocturnes avec l’Association des Entomologistes Picards. Aussi nombreuses que discrètes, ces petites bêtes fascinantes contribuent pleinement à la santé de la forêt. Apprenez à identifier et ouvrez l’œil pour apercevoir l’emblématique Lucane cerf-volant, plus grand coléoptère d’Europe, qui émerge au crépuscule dans la forêt de Crécy.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Rdv à la maison forestière du Poteau de Nouvion (croisement route forestière du chevreuil route forestière de Forest-Montiers à Canchy), forêt de Crécy, 80150 Crécy-en-Ponthieu

[Sortie nature]

Partez sur les traces du Lucane cerf-volant et des insectes nocturnes avec l’Association des Entomologistes Picards. Aussi nombreuses que discrètes, ces petites bêtes fascinantes contribuent pleinement à la santé de la forêt. Apprenez à identifier et ouvrez l’œil pour apercevoir l’emblématique Lucane cerf-volant, plus grand coléoptère d’Europe, qui émerge au crépuscule dans la forêt de Crécy.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Rdv à la maison forestière du Poteau de Nouvion (croisement route forestière du chevreuil route forestière de Forest-Montiers à Canchy), forêt de Crécy, 80150 Crécy-en-Ponthieu .

Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Nature outing]

Follow in the footsteps of the kite and nocturnal insects with the Association des Entomologistes Picards. As numerous as they are discreet, these fascinating little creatures make a vital contribution to the health of the forest. Learn to identify them, and keep your eyes peeled for a glimpse of the emblematic Lucane cerf-volant, Europe’s largest beetle, emerging at dusk in the Crécy forest.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Meeting point: Maison forestière du Poteau de Nouvion (junction route forestière du chevreuil route forestière de Forest-Montiers à Canchy), forêt de Crécy, 80150 Crécy-en-Ponthieu

L’événement A la recherche du Lucane cerf-volant Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées