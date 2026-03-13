A la recherche du Lucane cerf-volant Crécy-en-Ponthieu
A la recherche du Lucane cerf-volant Crécy-en-Ponthieu mercredi 22 juillet 2026.
A la recherche du Lucane cerf-volant
Crécy-en-Ponthieu Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22
[Sortie nature]
Partez sur les traces du Lucane cerf-volant et des insectes nocturnes avec l’Association des Entomologistes Picards. Aussi nombreuses que discrètes, ces petites bêtes fascinantes contribuent pleinement à la santé de la forêt. Apprenez à identifier et ouvrez l’œil pour apercevoir l’emblématique Lucane cerf-volant, plus grand coléoptère d’Europe, qui émerge au crépuscule dans la forêt de Crécy.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr
Rdv à la maison forestière du Poteau de Nouvion (croisement route forestière du chevreuil route forestière de Forest-Montiers à Canchy), forêt de Crécy, 80150 Crécy-en-Ponthieu
[Sortie nature]
Partez sur les traces du Lucane cerf-volant et des insectes nocturnes avec l’Association des Entomologistes Picards. Aussi nombreuses que discrètes, ces petites bêtes fascinantes contribuent pleinement à la santé de la forêt. Apprenez à identifier et ouvrez l’œil pour apercevoir l’emblématique Lucane cerf-volant, plus grand coléoptère d’Europe, qui émerge au crépuscule dans la forêt de Crécy.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr
Rdv à la maison forestière du Poteau de Nouvion (croisement route forestière du chevreuil route forestière de Forest-Montiers à Canchy), forêt de Crécy, 80150 Crécy-en-Ponthieu .
Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
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English :
[Nature outing]
Follow in the footsteps of the kite and nocturnal insects with the Association des Entomologistes Picards. As numerous as they are discreet, these fascinating little creatures make a vital contribution to the health of the forest. Learn to identify them, and keep your eyes peeled for a glimpse of the emblematic Lucane cerf-volant, Europe’s largest beetle, emerging at dusk in the Crécy forest.
Good to know
Free
Duration: 2 hours
Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr
Meeting point: Maison forestière du Poteau de Nouvion (junction route forestière du chevreuil route forestière de Forest-Montiers à Canchy), forêt de Crécy, 80150 Crécy-en-Ponthieu
L’événement A la recherche du Lucane cerf-volant Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées