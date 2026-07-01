A la rencontre de Jean-Pierre Veyrat, poète né à Grésy-sur-Isère en 1810, La Belle Endormie. Ancienne église, Grésy-sur-Isère

Informations pratiques

A la rencontre de Jean-Pierre Veyrat, poète né à Grésy-sur-Isère en 1810 Dimanche 20 septembre, 10h30, 16h00 La Belle Endormie. Ancienne église Savoie

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Ces deux conférences vont permettre aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la vie de Jean-Pierre Veyrat et son œuvre. La mise en scène donnera l’occasion de suivre les différentes périodes de son existence, émaillées par la déclamation de poèmes appropriés.

La Belle Endormie. Ancienne église Rue Jean-Pierre Veyrat 73460 GRESY-SUR-ISERE Grésy-sur-Isère 73460 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06.03.54.33.53 [{« type »: « email », « value »: « gresyactionculturelle@orange.fr »}] Parking en face du cimetière. Dépose possible sur le site pour les personnes porteuses de handicap

Journées européennes du patrimoine

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