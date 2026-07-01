Jean-Pierre Veyrat, un poète savoyard, La Belle Endormie. Ancienne église, Grésy-sur-Isère

Informations pratiques

Jean-Pierre Veyrat, un poète savoyard Dimanche 20 septembre, 10h30 La Belle Endormie. Ancienne église Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De nombreux tableaux feront découvrir aux visiteurs les origines du poète, les différentes périodes de sa courte vie et son attachement à la Savoie et à son village natal, Grésy-sur-Isère.

La Belle Endormie. Ancienne église Rue Jean-Pierre Veyrat 73460 GRESY-SUR-ISERE Grésy-sur-Isère 73460 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06.03.54.33.53 Parking en face du cimetière. Dépose possible sur le site pour les personnes porteuses de handicap

Journées européennes du patrimoine

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