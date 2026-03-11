À la rencontre des artisans La torréfaction Cahu Bussière-Galant

À la rencontre des artisans La torréfaction Cahu

1 allée des Sapins Bussière-Galant Haute-Vienne

2026-07-28

fin : 2026-07-28

2026-07-28

Découvrez la Torréfaction CAHU à Bussière-Galant, artisan du goût engagé dans la torréfaction d’arachides, fruits secs et plus encore. Explorer le savoir-faire local et savourer l’histoire d’une entreprise qui fait vivre nos saveurs !

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

+33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

