À la rencontre des artisans La torréfaction Cahu Bussière-Galant
À la rencontre des artisans La torréfaction Cahu Bussière-Galant mardi 28 juillet 2026.
À la rencontre des artisans La torréfaction Cahu
1 allée des Sapins Bussière-Galant Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Découvrez la Torréfaction CAHU à Bussière-Galant, artisan du goût engagé dans la torréfaction d’arachides, fruits secs et plus encore. Explorer le savoir-faire local et savourer l’histoire d’une entreprise qui fait vivre nos saveurs !
Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .
1 allée des Sapins Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement À la rencontre des artisans La torréfaction Cahu Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus