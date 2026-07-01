À la rencontre des chauves-souris, Forêt de la Comté, Vindiolet

Informations pratiques

À la rencontre des chauves-souris Mercredi 8 juillet, 20h30 Forêt de la Comté Puy-de-Dôme

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T20:30:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T20:30:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

À la tombée de la nuit, elles sortent de leur cachette et prennent leur envol. Discrètes et rapides, elles chassent dans le ciel, guidées par leur étonnante capacité d’écholocalisation.

Partez à la recherche de ces mammifères volants. Équipés d’une « bat-box », vous capterez leurs signaux et tenterez de découvrir leurs zones de chasse.

Forêt de la Comté 45.6372743697565, 3.3059762294110895 Vindiolet 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html »}]

Une balade crépusculaire ponctuée d’ateliers ludiques afin de pénétrer dans le monde fascinant des chauves-souris. Observez le ciel et tentez de détecter les sons inaudibles des danseuses de la nuit. chauve-souris mammifères

Vincent Amaridon