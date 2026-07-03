À la rencontre des créatures légendaires : les visites guidées de l’été au Naia Museum Rochefort-en-Terre

Informations pratiques

Suivez notre guide et partez à la rencontre des créatures légendaires qui peuplent le Naia Museum.

Rendez-vous tous les mercredis à 10 h du 15 juillet au 19 août (sur réservation en ligne)

Les mythes et légendes ont façonné les folklores du monde entier, témoins de notre besoin de fournir des explications poétiques aux phénomènes qui nous entourent. Des fées aux anges en passant par les vampires, les créatures légendaires cristallisent des questionnements universels autour de grandes thématiques comme la mort ou les mystères de la nature.

Les artistes d’aujourd’hui se nourrissent de ces mythes et leur donnent un nouveau visage. Comment les créatures légendaires ont-elles traversé les âges et que racontent-elles aujourd’hui, à l’heure où la plupart d’entre nous ne croient plus en leur existence ?