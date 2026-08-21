À la rencontre des œuvres du sculpteur fondeur René ROVELLOTTI, La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas, Saint-Chamas

Informations pratiques

À la rencontre des œuvres du sculpteur fondeur René ROVELLOTTI Samedi 19 septembre, 10h00 La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Informations/contact : 06 25 87 02 21 – lavouterovellotti@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ouverture de la Voûte Rovellotti

Ancien moulin à huile au coeur du quartier du Pertuis, ce lieu singulier a été l’atelier de René Rovellotti. Nous vous invitons à visiter l’exposition des bronzes du sculpteur fondeur, à évoquer la technique coulée à la cire perdue, et découvrir La Voûte, lieu historique du patrimoine local recevant à présent artistes et évènements culturels variés.

La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas 47 Rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0625870221 Ancien moulin à huile du XVIIIe s. aux multiples facettes, la Voûte est aujourd’hui un lieu d’Art. Parking port du Pertuis.

Ouverture de la Voûte Rovellotti

© La Voûte