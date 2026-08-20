Visitez la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, Centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas, Saint-Chamas

Informations pratiques

Visitez la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas 19 et 20 septembre Centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Condition d’accès sans dérogation possible :

Réservation obligatoire, pièce d’identité obligatoire en cours de validité, interdit aux – 12 ans. Chaussures plates et fermées (type baskets ou randonnées).

Bonne condition physique (nombreuses marches).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Pour les 60 ans de la centrale de Saint-Chamas et à l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez les coulisses de la première des énergies renouvelables.

Guidés par des agents de la centrale, découvrez son histoire, son fonctionnement et son rôle dans la production dénergie renouvelable et bas carbone, ainsi que dans le partage de l’eau en Provence.

Centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas 13250 Saint-chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.edf.fr/hydro-mediterranee [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/383/events »}] Construite en 1966, la centrale EDF de Saint Chamas est une centrale hydroélectrique faisant partie de la chaîne Durance-Verdon de 16 barrages et 23 centrales. Elle est le dernier maillon de cette chaîne. Elle permet à la fois de produire une grande quantité d’énergie renouvelable et d’être un élément permettant le partage de l’eau en Provence.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

©EDF, DR