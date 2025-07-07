A la rencontre des papillons du mont Canisy, Belvédère du mont Canisy, Benerville-sur-Mer

A la rencontre des papillons du mont Canisy Vendredi 14 août, 14h00 Belvédère du mont Canisy Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T16:00:00+02:00

Munis de filets à papillons, de loupes et autres matériels d’observation, partons capturer ces insectes aux couleurs chatoyantes. Nous apprendrons à les reconnaître et découvriront leur diversité et (leurs mystères) ?

(2km-2h)-Niveau 1

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Une sortie pour découvrir cette faune en famille, capturer, identifier et relâcher ; une découverte tout en s’amusant. A la rencontre des papillons du mont Canisy. Découverte des petites bêtes et …