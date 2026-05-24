Fête de la Saint-Christophe Benerville-sur-Mer
Fête de la Saint-Christophe Benerville-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Benerville-sur-Mer
Fête de la Saint-Christophe
Centre-ville et plage Benerville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Chaque été à Bénerville-sur-Mer, pour la Saint-Christophe, une grande fête patronale est célébrée avec une messe en plein air et des animations. Pourquoi ? Car Saint-Christophe est considéré comme le saint patron des voyageurs.
Chaque été à Bénerville-sur-Mer, pour la Saint-Christophe, une grande fête patronale est célébrée avec une messe en plein air et des animations. Pourquoi ? Car Saint-Christophe est considéré comme le saint patron des voyageurs.
Pour la petite histoire, Paul VI a supprimé ce saint du calendrier en juillet (25 juillet du calendrier romain) mais la tradition est tellement populaire que la fête attire tous les ans beaucoup de monde et ce depuis 1850.
Au programme
– 14h30 Concours de pétanque sur le terrain municipal
– 18h30 Messe en l’église Saint-Christophe
– 21h30 Distribution de lampions, puis retraite aux flambeaux, du parking de la Garenne vers la plage
– 23h00 Feu d’artifice sur la plage des Ammonites, suivi du traditionnel bal .
Centre-ville et plage Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 87 92 64 mairie@benerville-sur-mer.fr
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English : Fête de la Saint-Christophe
Every summer in Bénerville-sur-Mer, Saint-Christophe’s Day is celebrated with an open-air mass and entertainment. Why is this so? Because Saint-Christophe is considered the patron saint of travellers.
L’événement Fête de la Saint-Christophe Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville
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