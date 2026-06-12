A la rencontre des passereaux des falaises Plouézec mercredi 8 juillet 2026.

Plouézec

A la rencontre des passereaux des falaises

Pointe de Minard Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-08 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Site naturel remarquable, les hautes falaises du Goëlo abritent de nombreuses espèces de passereaux. Au fil de la balade, découvrez le comportement fascinant des oiseaux. Apprenez à les identifier et peut-être aurez-vous la chance d’observer la Fauvette pitchou ? .

Pointe de Minard Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A la rencontre des passereaux des falaises Plouézec a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol