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A la rencontre des passereaux des falaises Plouézec

A la rencontre des passereaux des falaises Plouézec mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Pointe de Minard

Ville : 22470 Plouézec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Plouézec

A la rencontre des passereaux des falaises

Pointe de Minard Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 11:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Site naturel remarquable, les hautes falaises du Goëlo abritent de nombreuses espèces de passereaux. Au fil de la balade, découvrez le comportement fascinant des oiseaux. Apprenez à les identifier et peut-être aurez-vous la chance d’observer la Fauvette pitchou ?   .

Pointe de Minard Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79 

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English :

L’événement A la rencontre des passereaux des falaises Plouézec a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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