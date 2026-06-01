Weekend créatif en Baie de Paimpol Maison d’hôtes du Carrec Plouézec

Plouézec

Weekend créatif en Baie de Paimpol

Maison d’hôtes du Carrec 35 Rue du Commandant Le Conniat Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Et si vous vous offriez une parenthèse créative au bord de la mer ? Je vous accueille en baie de Paimpol pour un week-end autour de l’aquarelle, du dessin botanique et de l’observation de la nature. Au programme création de votre carnet d’aquarelle, fabrication de vos couleurs à partir de pigments, dessin et aquarelle botanique, balade inspirante sur le sentier côtier… Le tout dans une chaleureuse maison d’hôtes avec vue sur la mer, accès au spa, brunch fait maison et moments de détente. Vous repartirez avec un carnet botanique unique, créé et illustré de vos propres mains. Offre privilège pour les 5 premières inscriptions, alors ne tardez pas ! .

Maison d’hôtes du Carrec 35 Rue du Commandant Le Conniat Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 42 78 47

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English :

L’événement Weekend créatif en Baie de Paimpol Plouézec a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol