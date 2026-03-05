A la rencontre des plantes des sorcières Saint-Yrieix-le-Déjalat

A la rencontre des plantes des sorcières

1 Ampouillange Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : – – EUR

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Venez écouter les histoires des plantes utilisées par les sorcières et les empoisonneurs de l’Antiquité à nos jours. Vous découvrirez les plantes dans le jardin botanique. De nombreuses anecdotes seront partagées. Découverte du séchoir à la fin de la visite. .

1 Ampouillange Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 79

English : A la rencontre des plantes des sorcières

