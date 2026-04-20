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Concours de pêche à la truite Saint-Yrieix-le-Déjalat

Concours de pêche à la truite Saint-Yrieix-le-Déjalat

Concours de pêche à la truite Saint-Yrieix-le-Déjalat dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Etang de Lachaud

Ville : 19300 Saint-Yrieix-le-Déjalat

Département : Corrèze

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-le-Déjalat

Concours de pêche à la truite

Etang de Lachaud Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Concours de pêche à la truite. Défis entre pêcheurs pêcher le plus grand nombre de truites.
Lots à gagner -> Un stand avec vente d’articles de pêche sur place.
Petite restauration et boissons (payantes) prévues.
Amateur & familial, ouvert à tous. Chaque pêcheur doit ramener son matériel.

Accès à 12€
Inscription obligatoire 06 87 83 67 19   .

Etang de Lachaud Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 93 67 19  comitearedien19300@gmail.com

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English : Concours de pêche à la truite

L’événement Concours de pêche à la truite Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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