À la rencontre des producteurs Au pré de mon arbre

1 Le Grand Monteil Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Et si vous partiez à la découverte d’un petit coin de paradis champêtre, où les animaux vivent au grand air et où l’agriculture rime avec respect et gourmandise ? Pierre vous ouvre les portes de son havre de nature. Ici, les porcs et les brebis sont élevés en plein air, dans le respect des principes de l’AB. Et comme Pierre a le goût du partage, il vous racontera son quotidien, ses choix engagés, et vous proposera de rencontrer ses animaux et de clôturer avec une dégustation de ses produits.

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. .

1 Le Grand Monteil Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

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English : À la rencontre des producteurs Au pré de mon arbre

L’événement À la rencontre des producteurs Au pré de mon arbre Saint-Priest-Ligoure a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus