À la rencontre des producteurs La chèvrerie d’Anne Paraud Les Cars

À la rencontre des producteurs La chèvrerie d’Anne Paraud

6 Les Plaisirs Les Cars Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Partez à la rencontre d’Anne et découvrez sa petite exploitation caprine. Les chèvres sont élevées au pâturage, nourries exclusivement avec l’alimentation produite sur la ferme, et leur lait est transformé sur place en savoureux fromages. Entre prés et fromagerie, Anne partagera son métier, vous invitera à chouchouter ses chèvres et répondra à vos questions. Vente de produits en fin de visite, pensez à vos paniers !

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

6 Les Plaisirs Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

