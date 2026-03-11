À la rencontre des producteurs La Distillerie Dandelion

10 hameau de la Bussiere Montbrun Dournazac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Fruits rouges, notes végétales ou boisées… mettez vos sens à l’épreuve ! Avec Martin, producteur-distillateur à Dournazac, explorez l’univers des arômes grâce à une roue des saveurs et du matériel de dégustation. Liqueurs, eaux-de-vie et hydromels de la ferme seront au rendez-vous, avant une petite vente sur place. Activité réservée aux adultes (+18 ans).

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

10 hameau de la Bussiere Montbrun Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement À la rencontre des producteurs La Distillerie Dandelion Dournazac a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus