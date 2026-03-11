À la rencontre des producteurs La Miellerie Dandelion Dournazac

À la rencontre des producteurs La Miellerie Dandelion

10 hameau de la Bussiere Montbrun Dournazac Haute-Vienne

Partez à la rencontre d’une activité apicole professionnelle et variée à la Miellerie Dandelion. Installée à Dournazac depuis 2016, Chloé vous fera découvrir les différentes étapes de la saison apicole et les techniques de production du miel, du pollen, de la propolis et de la cire d’abeille. Observez la colonie grâce à une ruche vitrée, repérez les plantes mellifères autour de vous, savourez les produits de la ruche et profitez-en pour poser toutes vos questions ! Des activités adaptées aux plus jeunes sont également prévues.

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

+33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

